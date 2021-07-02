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Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması" sonuçlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması" sonuçlandı

02.07.2021 13:34

- Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması" sonuçlandı Ankara Büyükşehir Belediyesinin pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak için düzenlediği "Sağlık...

- Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması" sonuçlandı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak için düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması" sonuçlandı. Yarışmayı kazanan projenin sahiplerine ödüllerini veren Başkan Mansur Yavaş verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde fedakarca çalışarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına toplumun minnettarlığını göstermek amacıyla düzenlediği "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması" sonuçlandı. Yarışmayı kazanan Mimar Cihan Sevindik ve Sıddık Güvendi, ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinden aldı. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yarışma birincisine 120 bin TL ödül

Yarışmada birinciye 120 bin, ikinciye 90 bin, üçüncüye 60 bin, mansiyon ödülü alanlara ise 40 bin TL para ödülü verilirken, Büyükşehir Belediyesinin 2003 yılından sonra ilk kez düzenlediği proje yarışması, Ankara Kent Konseyi'nin katkıları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daveti üzerine oluşturulan 11 kişilik Akademik Danışma Kurulu'nun gönüllülük esasına göre gerçekleştirildi. Birinci olan eserin uygulama projeleri hazırlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi Sıhhiye'de çalışmalara başlayacak. Proje alanı olarak seçilen "Sıhhiye" sağlık çalışanlarını hatırlatacak özel bir alana dönüştürülecek. Peyzaj mimarlığı ve mimarlık gibi sanat dallarından ortak çalışmaları kapsayacak mekan için hazırlanacak projenin etki alanı ise Sıhhiye Pazar Alanı ve Aksu Caddesi'nin bir bölümünü içine alacak şekilde Abdi İpekçi Parkı'ndan Kurtuluş Parkı'na kadar uzanacak.

"Bugün ortaya çıkan eser gerçekten güzel bir eser"

Törende yaptığı konuşmada hayata geçirilen her çalışmada katılımcılığa önem verdiklerinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "BLD 4.0 uygulamamızla artık Ankaralının parasını harcarken neler yapmamız gerektiğini kendilerine sormaya başladık. Bir de Söz Hakkı uygulamamız var. Söz Hakkı uygulamamızda da özellikle Ankara'daki gençlerin taleplerini bize direkt iletmelerini sağlıyoruz. Bu şekilde şehri hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Bugün ortaya çıkan eser gerçekten güzel bir eser. İnşallah gelecek kuşaklara bunu aktaracağız. Zaten bu anıtın gerçek sebebi sağlık çalışanlarını hatırlamak değil, onların verdiği emekleri unutmamak" diye konuştu

Derece elde edenler duygularını paylaştı

Düzenlenen yarışmada birinciliği kazanan Mimar Cihan Sevindik, "Böyle bir mekanın kente katılıyor olması heyecan verici bir durum ve yarışmayla yapılıyor olması mutluluk verici. İnşallah inşa edildiğini de görürüz" derken, Mimar Sıddık Güvendi ise, "Bir İstanbul Ofisi olarak Ankara'da olmaktan mutluyuz. Özellikle pandemi koşullarında ortaya çıkmış olan sağlık çalışanlarıyla ilgili duyarlılığa belediyenin de bir tepki vermiş olması ve böyle bir mekanı yarışmayla elde etmiş olması, bizim İstanbul'dan bir fikir beyan ediyor olmamız oldukça kıymetli. Umarım devamı gelir ve projeyi inşa ederiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması sonuçlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması sonuçlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması sonuçlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması sonuçlandı

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı, Mansur Yavaş, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 'Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması' sonuçlandı - Son Dakika


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