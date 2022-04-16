Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporları onaylandı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporları onaylandı

16.04.2022 14:45
Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporları onaylandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin 2021 yılı faaliyet raporları, AK Parti ve MHP'nin "ret", CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 12 saat süren oturumun ardından kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin 2021 yılı faaliyet raporları, AK Parti ve MHP'nin "ret", CHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 12 saat süren oturumun ardından kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin nisan ayı beşinci toplantısı, Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek basına kapalı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda Yavaş, gündemdeki maddeleri oylamaya sundu.

Kentte özel toplu taşıma hizmeti veren esnafa, ücretsiz taşıdıkları yolcu başına ödeme yapılmasını içeren Başkanlık Yazısı, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, 15 Nisan Cuma Günü'nden başlamak üzere üç ay süreyle merkezde özel halk otobüslerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına 50 kuruş, merkezde hizmet veren özel halk otobüslerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3,5 lira, abonman taşıdıkları yolcu başına 2 lira ödeme yapılacak. Validatör bulunan kırsal ilçelerdeki otobüslere ise ücretsiz taşıdıkları yolcu başına her ilçenin kendi indirimli tarifesi üzerinden ödeme yapılacak. Usulsüz kullanım tespit edilen durumlarda ise ödeme yapılmaması hususunda EGO Genel Müdürlüğü yetkili olacak.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2021 yılı faaliyet raporlarıyla ilgili 2 saat süren görsel sunum yapan Yavaş, oturumu yönetmesi için koltuğunu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a devretti ve oturumu meclis üyelerinin bulunduğu sıralardan izledi.

"6 bin yazının yüzde 97'si oy birliğiyle geçmiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Yavaş'ın mağdur rolü ile Ankara'nın 3 yılını çaldığını öne sürerek, Yavaş'ın Meclis'e getirdiği bütçe tekliflerinde AK Parti ve MHP'nin değişiklik yapmadan onay verdiğini aktardı.

Yavaş'ın 3 yıl boyunca 30 milyar bütçeyi tek yetkili olarak kullandığını ifade eden Köse, "Her yıl Meclis'e gelen bütçe teklifi noktası virgülüne dokunmadan Meclis'ten geçmiştir. Geçen 3 yılda Meclis'e gelen kararlar engellenmiş midir? Meclis çoğunluğuyla AK Parti gelen kararlarla ilgili nasıl davranmıştır? Meclis'e gelen yaklaşık 6 bin yazının yüzde 97'si oy birliğiyle geçmiştir. Bu kararlar içerisinde imar, hukuk ve tarifeler ağırlıktadır." diye konuştu.

"Faaliyetsizlik raporuna nasıl evet diyeceğiz?"

Faaliyet raporlarını eleştiren Köse, şöyle devam etti:

"Faaliyet raporları öyle doldurulmuş ki kaç tane asansör tamir edilmiş o bile yazılmış. Halen yapacaklarından bahsediyor. Yakında seçim var. Başka bir açıdan söylemek gerekirse Sayın Mansur Yavaş sonuca baktığımızda bu işi yapamadı. Bu küçük bir beldeyi yönetir gibi bir iş değildir. Bakış açınız, yönetim şekliniz ve maalesef kapasiteniz bu işi yapmaya yetmedi. Hemşehrilerimiz gerçeği daha iyi görüyor, makyaj her geçen gün dökülüyor. Bu bakış açısının adı vizyonsuzluktur. Her şeyi maalesef Sayın Yavaş, eline yüzüne bulaştırmıştır. Bizim görevimiz gördüğümüzü anlatmaktır. Bu 'faaliyetsizlik raporu'na nasıl evet diyeceğiz? Dolayısıyla biz AK Parti grubu olarak faaliyet raporuna olumsuz oy vereceğiz."

Yavaş'ın çalışma ekibine yönelik iddialarda bulunan Köse ile Yavaş arasında kısa süreli polemik yaşanması üzerine, oturuma ara verildi.

"Burada hiçbirimiz hasım değiliz"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da yapıcı eleştirilerle belediyenin hizmeti ve başarısının aynı oranda artış gösterdiğine dikkati çekerek, Köse'nin ABB ile ilgili yapıcı eleştirisine şahit olmadığını aktardı.

Kavgadan ve provokasyondan beslenmenin meclis üyelerine yakışmadığını kaydeden Neslihanoğlu, "Buranın hem başkent oluşu hem de cumhuriyetimizi temsil etmesi sebebiyle ayrı bir farkının olması gerekir. Burada hiçbirimiz hasım değiliz. Ankara'mız için en iyi şekilde iktidarıyla muhalefetiyle örnek bir belediye meclisi olmalıyız. Maalesef içimizde bu şekilde olmamasını isteyen arkadaşlar var. Burada saflarımızı kutuplaştırmamaya özen gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Şehrin dezavantajlarını avantajlara çevirirseniz başarılı olursunuz"

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise faaliyet kitabının 6 ay sonra seçim olacakmış mantığıyla hazırlandığına işaret ederek, faaliyet raporunun tutarsız olduğunu söyledi.

Ilıkan, 2020 yılında ihalesi yapılan hayvan barınağıyla ilgili sahada çalışma yapılmadığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eskilerle olan kavganız o kadar büyük bir rövanşa dönüştü ki kentin itibarını unuttunuz. Bir belediye başkanı düşünün ki kendi şehrinde bir yere (Ankapark) israf müzesi desin. Bugün yerini ve maliyetini tartışabiliriz. Bugün buraya kamu kaynağı harcanmış, aktarılmış bir yer var. Kampanyalarınızla orayı zarar eden bir yere dönüştürdünüz. 'Biz orayı alacağız ama vermiyorlar.' Madem orayı alacaktınız niye taciz ettirip adını kötüye çıkartıyorsunuz? Siz bu şehrin dezavantajlarını avantajlara çevirirseniz başarılı olursunuz."

Faaliyet raporları oylandı

Bazı meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarının da faaliyet raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından Ünal, faaliyet raporlarını oylamaya sundu.

Oylamada AK Parti ve MHP grupları ret, CHP ve İYİ Parti grupları geçerli oy kullandı.

2021 yılı faaliyet raporları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 3/4 nisap sağlanamadığı için hukuken onaylandı.

Oylamanın ardından başkanlık divanına geçen Yavaş, oturumu 9 Mayıs Pazartesi saat 18.00'da toplanmak üzere kapattı.

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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