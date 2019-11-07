Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihaleleri canlı yayınlaması diğer belediyelere de örnek oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı olarak yayınlanan mal ve hizmet alım ihalelerine vatandaşlar ve firmalar yoğun ilgi gösteriyor.



İhalelerin şeffaf belediyecilik ilkesi gereği kamuoyuna açık şekilde sosyal medya hesapları ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanması, birçok belediye tarafından da uygulanmaya başladı. Canlı ihale uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaşırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ekim ayında 49 ihaleyi canlı olarak yayınladı. Ekim ayında canlı yayınlanan ihaleler ise şöyle:



"- ASKİ Genel Müdürlüğü Su Yönetimi ve Merkezi Scada Sistemi elektrik otomasyon enstrümantasyon mal alımı (İhaleye 8 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 50 milyon 953 bin 273 TL)



ASKİ Genel Müdürlüğü 26 kalem 800 adet muhtelif derinkuyu dalgıç motopomp ve motor mal alımı (İhale 2 grup şeklinde yapıldı. 1'inci grup için yaklaşık maliyeti 3 milyon 50 bin 397 TL, 2'inci grup için yaklaşık maliyeti 1 milyon 21 bin 990 TL)



Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetli Daire Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi Merkez Hizmet Binası'nda bulunan asansörlerin 24 aylık periyodik bakım ve onarım hizmet alım işi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyet 277 bin 792 TL)



ASKİ Genel Müdürlüğü muhtelif mahallerde içme suyu pompa istasyonları yapım işi (İhaleye 17 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 37 milyon 889 bin 24 TL)



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. irmik altı un alımı (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 350 bin 440 TL)



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. mısır nişastası alım ihalesi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 173 bin 250 TL)



Fen İşleri Daire Başkanlığı Dikmen Vadisi Köprüleri antivandalizm mal alım işi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 282 bin 800 TL)



EGO Genel Müdürlüğü ekmek alımı (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 630 bin TL)



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sosyal yardım destek hizmet alımı (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 342 bin 450 TL)



BELKO A.Ş. Kömür Nakliye Hizmet Alım İşi (İhaleye 9 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 724 bin 600 TL)



Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı muhtelif hırdavat malzemesi alım işi (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 171 bin 398 TL)



EGO Genel Müdürlüğü 50 adet ayak fren ventili alımı (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 358 bin 750 TL)



Fen İşleri Daire Başkanlığı kaplama imalatı için agrega alım işi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 283 bin 750 TL)



Kent Estetiği Daire Başkanlığı evsel katı atık transfer hizmet işi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 861 bin 557 TL)



BELKA A.Ş. 47 kalem kışlık kişisel koruyucu donanımları alım işi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 643 bin 916 TL)



EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY işletmesi için amatür alım işi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 128 bin 997 TL)



Fen İşleri Daire Başkanlığı yol çizgisi ile yatay trafik işaretlerinin ve okul bahçelerine geleneksel oyun alanı çizgilerinin yaptırılması işi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 59 milyon 306 bin 423 TL)



BELKO A.Ş. araç kiralama hizmeti alım işi (İhaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 33 milyon 228 bin TL)



EGO Genel Müdürlüğü 10 kalem diferansiyel kısmı yedek parça alımı (İhaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 480 bin 539TL)



BELKO A.Ş. nar alım işi ihalesi (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 633 bin 500 TL)



Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 24 kalem trafik işaret ve güvenliği malzemeleri alım işi (İhaleye 9 firma katıldı. 6 kısımdan oluşan ihalenin yaklaşık maliyeti,



1. kısım: 917 bin 250 TL



2. kısım: 196 bin 900 TL



3. kısım: 543 bin 052 TL



4. kısım: 890 Bin TL



5. kısım: 80 bin TL



6. kısım: 95 bin TL)



İtfaiye Daire Başkanlığı yazlık-kışlık ayakkabı alım ihalesi işi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 147 bin 600 TL)



Fen İşleri Daire Başkanlığı veri toplama sistemi ihalesi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 294 bin TL)



EGO Genel Müdürlüğü 33 kalem yedek parça alımı ihalesi (İhaleye 12 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 537 bin 251 TL)



EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ankara Metro İşletmesi M1, M2, M3 hatlarında ve ANKARAY işletmesi istasyonlarında kullanılmak üzere yürüyen merdiven el bandı alımı (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 322 bin 766 TL)



Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı 96 oktan kurşunsuz benzin alımı ihalesi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 345 bin 785 TL)



EGO Genel Müdürlüğü Polatlı Ankara hattında 70 adet ÖTA kiralama yolu ile çalıştırılması işi (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 350 bin TL)



EGO Genel Müdürlüğü 21 kalem oto elektrik kısmı yedek parça alımı (İhaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 552 bin 809 TL)



ASKİ Genel Müdürlüğü Tatlar Merkezi Atık Su Artıma Tesisi ön arıtma rehabilitasyonu yapım işi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 15 milyon 3 bin 276 TL)



ASKİ Genel Müdürlüğü web tabanlı abone yönetimi sistemi yazılım hizmet alım işi (İhaleye 8 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 66 bin 666 TL)



Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmet binamızda bulunan santral sisteminin periyodik bakım ve onarım hizmet alım işi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 472 bin 433 TL)



Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 304 ton torbalı kömürü alım işi (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 458 bin 556 TL)



ASKİ Genel Müdürlüğü 1000 tın sodyum hidroksit alımı ihalesi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 696 bin TL)



EGO Genel Müdürlüğü 28 kalem yedek parça alım ihalesi (13 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 625 bin TL)



ASKİ Genel Müdürlüğü İvedik Su Arıtma Tesisi durultucu ve filtre binalarının çatı izolasyonu kolon ve duvar tamiratı işi (İhaleye 15 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 399 bin 49 TL)



BELPLAS A.Ş. vektörle mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere biyosidal ürün alım işi (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 766 bin 929 TL)



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak ve televizyon alımı (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 299 bin 250 TL)



BELKA A.Ş. 15 akaryakıt tankeri,2 kamyon üzeri hiyap vinç ve 2 lastik teker ekskavatör kiralanması hizmet alım işi (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 553 bin 583 TL)



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. pres maya ihalesi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 910 bin TL)



BELKA A.Ş. 8 otobüs,17 binek,1 adet asfalt tamir aracı satın alım işi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 553 bin 583 TL)



EGO Genel Müdürlüğü 28 kalem kaporta kısmı yedek parça alım işi (İhaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 867 bin 339 TL)



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. pastalık ve simitlik susam ihalesi (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 611 bin 550 TL)



EGO Genel Müdürlüğü 15 kalem motor kısmı yedek parça alımı (İhaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 548 bin 42 TL)



EGO Genel Müdürlüğü Çamlıdere Ankara (AŞTİ) hattında ÖTA kiralama yolu ile çalıştırılması (İhaleye katılan 1 firma 8 bin TL teklif verdi)



Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. kavrulmuş kıyılmış fındık ihalesi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 630 bin TL)



EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı akaryakıt (motorin) alım işi ihalesi (İhaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 50 milyon 528 bin TL)



Fen İşleri Daire Başkanlığı şehrin muhtelif yerlerinde bordür ve tretuvar yapım işi (İhaleye 12 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 19 milyon 550 bin 934 TL)



Kent Estetiği Daire Başkanlığı boya atölyesi muhtelif malzeme alım işi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 298 bin 629 TL)



EGO Genel Müdürlüğü 9 kalem periyodik bakım kısmı yedek parça alım ihalesi (İhaleye 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 681 bin 46 TL)" - ANKARA