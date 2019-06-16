Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesinin peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek

10 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince son 4 yılda gerçekleştirilen peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesince son 4 yılda gerçekleştirilen peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek.
Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı son oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.
Yavaş'ın, "Babalar Günü"nü kutlayarak başlattığı toplantıda, AK Parti grubunun 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların peyzaj ve asfalt ihalelerini incelemek üzere araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergesi görüşüldü.
AK Parti Grup Başkanı Mümin Altunışık, önergeye ilişkin konuşmasında, parti olarak haksızlıkların ve yolsuzlukların karşısında olduklarını belirtti.
Büyükşehir Belediyesinin 2016-2019 yıllarına ait peyzaj ve asfalt ihalelerinin incelenmesi neticesinde oluşacak bilgi ve belgeleri Belediye Meclisinin yanı sıra kamuoyuyla da paylaşacaklarını bildiren Altunışık, "Daha sonrasında, varsa problem gerek Adalet Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığı gibi kim bu konuda yetkili ise gerekenin yapılmasını isteyeceğiz. Eğer komisyon İçişleri Bakanlığının müfettişlerine ihtiyaç duyarsa bizim bununla alakalı herhangi bir sakıncamız söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Önerge, oy birliğiyle kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:49 Kaynak: AA
Babalar Günü, AK Parti, Ankara, Politika
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