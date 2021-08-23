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Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor

23.08.2021 11:30

Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni süpürme aracı daha alarak temizlik filosunu güçlendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni süpürme aracı daha alarak temizlik filosunu güçlendirdi. Temin edilen araçlarla birlikte Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na ait araç sayısı 217'ye yükselirken, teknolojisi yüksek yeni araçlarla cadde, bulvar ve kaldırım temizliğinin daha profesyonel, hızlı ve güvenli yapılması amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tertemiz bir Başkent için araç filosunu her geçen gün güçlendiriyor. Yol temizliğinde kullanılmak üzere 10 yeni süpürme aracını daha temizlik filosuna katan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, yeni araçlarla Başkent sokaklarında temizlik çalışmalarına başladı. Yeni temin edilen araçlarla birlikte Kent Estetiği Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı resmi araç sayısı 217'ye yükselirken, temizlik filosu hem genişledi hem daha da gençleşti. Temizlik filosunda yer alan 10 aracı revize ederek yeni araç vasfına dönüştüren Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda envantere kayıtlı 100 süpürme aracından 52 tanesi 10 yaş ve üzerinde. 2019 yılında tüm filo içerisinde aktif çalışabilir araç sayısı yüzde 40 oranındayken Kent Estetiği ekiplerinin yaptığı fizibilite çalışmaları ile hem yeni araç temini hem de mevcut araçlar içerisinde yenileme yapılması için 3 yıllık bir plan hazırlandı. Proje kapsamında ilk yılda 10 adet süpürme aracı, 12 adet mini iş makinesi, 3 adet çöp kamyonu satın alınırken, ikinci yılda 15 adet süpürme aracı satın alınarak mevcut süpürme araçlarından 10 tanesine de yenileme işlemi gerçekleştirildi. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 3 yıllık plan doğrultusunda temizlik filosundaki aktif araç sayısı yüzde 40'lardan yüzde 70'lere yükselirken, üçüncü yılın sonunda bu oranın yüze 90'lara çıkarılması hedefleniyor.

KDV indirimi ile 4 milyon 990 bin TL tasarruf elde edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan 'Yatırım Teşvik Belgesi' sayesinde de Kent Estetiği Daire Başkanlığının temin ettiği araçlara Katma Değer Vergisi istisnası da uygulandı. Temin edilen toplam 40 araç dışında 10 aracın ise üst yapı ekipmanı 27 milyon 723 bin 975 TL'ye mal olurken, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Büyükşehir Belediyesine 4 milyon 990 bin 315 TL KDV indirimi uygulandı.

Başkentlilere sunulan hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, şu bilgileri verdi:

"Temizlik insan ve çevre sağlığı açısından çok önemli ve belediyemizin asli görevlilerinden de en önemlisi. Temizlik görevini yaparken kullandığımız araç ve gereçlerin sağlıklı çalışabilmesi iş yapma kabiliyetimiz açısından çok daha önemli. Göreve geldiğimiz günlerde 100 aracımızın 52 tanesi 10 yıl ve üstü araçlardı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ve teknik personelimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 3 yıllık bir plan hazırlandı. Bu planı adım adım devreye sokuyoruz. 2019 yılında temizlik araçlarını yüzde 40 kapasiteyle kullanıyorken 3 yıllık plan kapsamında bu oranı yüzde 90'lara çıkarmayı hedefliyoruz."

Tek araçta 6 fonksiyon

Daha temiz bir Ankara için 7/24 esasına göre çalışan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, proje kapsamında temin edilen 12 adet mini iş makinesi sayesinde 6 fonksiyonu tek araçla yerine getirilebiliyor. Yıkama, süpürme, kar küreme ve yükleme yapabilen mini iş makineleri, temizliğin yanı sıra yükleyici kovası ve forklift ekipmanı sayesinde küçük çaplı moloz hafriyatı temizliği de yapabiliyor. 8 metreküplük çöp toplama kapasitesine sahip, son teknoloji ve yüksek emişli süpürme gücüne sahip süpürme araçlarıyla yol ve kaldırım kenarı temizliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir tarafında cadde, bulvar ve meydanlardaki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesinin temizlik filosu genişliyor - Son Dakika


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