Ankara Büyükşehir Belediyesinin üçüncü asfalt şantiyesi üretime başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üçüncü asfalt şantiyesi olan Yeni Kıbrıs Şantiyesi'nin üretime başladığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni şantiyenin faaliyete geçmesiyle belediyenin asfalt ihtiyacının önemli bir kısmını kendi imkanlarıyla üretmesini hedeflediği belirtildi.

ABB'ye bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin (PORTAŞ) asfalt üretimine başladığı Yeni Kıbrıs Şantiyesi'nde günlük 2 bin ton asfalt üretileceği ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Baki Kerimoğlu, kendi asfaltlarını üretme noktasında önemli bir adım daha attıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Daha önce Polatlı ve Eski Kıbrıs Şantiyesi'ni açmıştık. Bugün de Yeni Kıbrıs Şantiyesi faaliyete geçti. 45 günde üç tane plent açtık. Yakında günde 15 bin ton asfalt üretimini hedefliyoruz. Bugünkü açılan plent ile hedefimizin yüzde 60'ına ulaşmış olacağız. İnşallah yakın bir süre içerisinde Beypazarı ve Şereflikoçhisar hattında yeni bir plent daha açacağız."