Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir'den acil durumlarda hayvanlara müdahaleye ilişkin "ilk yardım eğitimi"
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir'den acil durumlarda hayvanlara müdahaleye ilişkin 'ilk yardım eğitimi' - Son Dakika

Ankara Büyükşehir'den acil durumlarda hayvanlara müdahaleye ilişkin "ilk yardım eğitimi"

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği konusunda "Hayvanlarda İlk Yardım Eğitimi" düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir'den acil durumlarda hayvanlara müdahaleye ilişkin

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği konusunda "Hayvanlarda İlk Yardım Eğitimi" düzenleyecek.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te ilk kez acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği konusunda teorik ve uygulamalı "ilk yardım eğitimi" düzenleyecek. İlk yardım eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda 23 Kasım Cumartesi günü 13.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Talep doğrultusunda devam etmesi planlanan ücretsiz eğitimlere; üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına, çalışanlardan vatandaşlara kadar tüm hayvanseverler katılabilecek. İlk yardım eğitiminde; hasta, yaralı ve zor durumda kalan hayvanlara acil durumlarda veteriner hekim gelene kadar ilk yardım konusunda neler yapılabileceği ve hayvanlara yaklaşımın nasıl olması gerektiği konuları hem teorik hem de uygulamalı anlatılacak.


Toplumsal bilinçlenme


Ankara'da ilk kez Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek eğitimlerle toplumsal bilinçlenmeyi amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "29 Haziran'da düzenlediğimiz Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı'nda bazı kararlar aldık. Bu doğrultuda hayvan nakil aracı gelene kadar yapmamız ya da yapmamamız gerekenler hakkında eğitim vererek, katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Başkanımız; sivil toplum kuruluşlarını, bilim insanlarını ve üniversiteleri eğitime katarak, toplumu bilgilendirmek ve ortak çözüm anlayışını yaygınlaştırmak istiyor. Silahlı yaralanmalardan trafik kazalarına, yanmalardan boğulmalara kadar çeşitli acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği konusunda üniversitelerden gelen uzman eğitmenlerimiz bu eğitimleri verecek. Tüm Başkentlileri davet ediyoruz" dedi.


Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi Sorumlu Veterineri Elif Funda Karaisaoğlu Onga da hayvanlara ilk yardımın hayat kurtardığını belirterek, "153 Mavi Masa üzerinden bize gelen ihbarlar sonrası ekiplerimiz ya da vatandaşlarımız tarafından merkezimize getirilen, kırık, trafik kazası, yanık, boğulma ve kanaması olan hayvanlara ilk müdahalelerini yapıyoruz. Vatandaşların da ilk yardımı bilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Zamanında müdahale ederek, hayat kurtarmak çok değerli" diye konuştu. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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