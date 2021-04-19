Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması

19.04.2021 12:37
Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Başkentlilerin afete ve acil durumlara hazırlık düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla kent genelinde anket çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Başkentlilerin afete ve acil durumlara hazırlık düzeyini etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla kent genelinde anket çalışması başlattı. Anket çalışması için Hacettepe ve Aksaray Üniversitesi de akademik destek sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin afete ve acil durumlara hazırlık düzeyinin belirlenebilmesi ve afet bilincinin kazandırılması amacıyla anket çalışması başlattı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Ankara genelinde vatandaşların afet ve acil durumlara hazırlık düzeyini, sosyal zarar görebilirlik özelliklerini ve etkide bulunan faktörleri niceliksel yöntem ve tekniklerle inceleyerek bilgi-beceri ve bilinç düzeyini tespit edecek. 1 Nisan'da başlayan saha anketi çalışması, 31 Nisan'a kadar devam edecek. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tarık Tuncay ve Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik ve Bilişim Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Can Ateş ise analiz ve raporlama yaparak, afet bilinci kazandırma konusunda bilgi ve tecrübeleriyle çalışmaya katkı sağlayacak.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, anket çalışmasını yerinde inceleyerek şu bilgileri paylaştı:

"Ankara'nın dirençli bir kent olabilmesi için gerekli hazırlıklarını yapmak istiyoruz. Bu yıl 'Türkiye Uluslararası Afet ve Farkındalık Yılı'. Biz bu çalışmayı Ankara'daki yurttaşlarımızın afet konusunda farkındalığını, düşüncelerini ölçmek, olası risk haritalarının oluşturulması ve bu bilinç seviyesi üzerinden sosyal farkındalık haritası çıkarmayı hedefliyoruz. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptık. İki ayrı üniversitenin akademik danışmanlığını alarak bu çalışmayı başlattık. Akademik danışmanlar sahada anketör arkadaşların soru sorma biçimleri, soru içerikleri, vatandaşlardan aldıkları geri dönüşlere göre soruların güncellenmesi gibi hazırlıkları da yapıyorlar. Çok güzel geri bildirim alıyoruz vatandaşlardan."

Sosyal risk haritalandırılmasına da imkan sağlayacak anket çalışmasıyla her türlü afetin olası zararlarının azaltılması planlanırken, muhtarların da destek verdiği anket çalışmasına Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Esnaf Cem Danışman, "Yapılan anketin faydalı olacağını düşünüyorum. Afet esnasında hazırlıklı olup olmadığımız hakkında sorular vardı ve ben de bu soru üzerine hazır olup olmadığımı sorguladım. Ben de bundan sonra gerekli hazırlıkları yapmaya çalışacağım" dedi.

Çankaya Bahçelievler Mahalle Muhtarı Ebru Acer, muhtarlığın sosyal medya hesapları üzerinden anket yapılacağını duyurarak ön bilgi verdiklerini ve bu kanalla vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Ankara Afet Farkındalık Araştırması Saha Yöneticisi Kadir Emre Aktaş ise, 380 mahallede bu çalışmayı yürüttüklerini ifade etti.

Ankette vatandaşlara afet ve acil durum hakkında şu temel sorular yöneltiliyor:

"- Ankara'da afete-acil durumlara hazırlık düzeyi nasıldır?

Şehir nüfusu içinde farklı sosyo-demografik farklar nelerdir?

Olası bir afette-acil durumda sahip olunması gereken öncelikli bilgi-beceri ihtiyaçları nelerdir?

Afete-acil duruma hazırlık konusundaki genel farkındalığa etkide bulunan destekleyici ve engelleyici faktörler nelerdir?

Toplumun afet-acil durum bilincinin korunması ve geliştirilmesi için hangi konularda eğitim ihtiyacı vardır?

Şehir sakinlerinin afet-acil durum bilincinin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin temel işlevleri ve rolleri nelerdir?" - ANKARA

Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması
Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması
Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması
Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Deprem, Ankara, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir'den afet bilinci oluşturmak için anket çalışması - Son Dakika


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