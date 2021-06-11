Ankara Büyükşehir'den esnafa sıfır komisyonlu "Lezzet Ankara" uygulaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde 'Lezzet Ankara' ile esnafa yönelik yeni bir destek projesini hayata geçiriyor. Komisyonsuz yeni yemek sipariş portalını aktifleştireceklerini açıklayan Başkan Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde sıfır komisyonla 'Lezzet Ankara' var" dedi.

Pandemi sürecinde örnek toplumsal dayanışma projelerini hayata geçirerek vatandaşlar ile zor günler geçiren sektör çalışanları ve esnafın yanında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çeşitli meslek gruplarına ve esnafa yönelik sürdürdüğü destekleri çeşitlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda lokanta ve kafelerin listesini paylaşan ve Ankaralıları bu işletmelere destek olmak için sipariş vermeye davet eden Yavaş, şimdi de lokanta ve kafe işletmecilerini 'Lezzet Ankara' portalına kaydolmaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden "Lezzet Ankara'dan bereket Ankaralılardan" diyen Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde sıfır komisyonla 'Lezzet Ankara' var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yüzde sıfır komisyon ile esnafa ekonomik destek

Başkan Yavaş, lokanta, kafe ve restoranların portala üye olmak için nasıl kayıt yaptıracaklarını gösteren iş yeri kaydı ve kayıt kılavuzuna ilişkin linkleri de paylaştı. İşletmelerin hiçbir ücret ödemeden yaptıracakları kayıtların ardından Lezzet Ankara'nın aktifleştirilerek Başkentlilerin kullanımına sunulacağını ifade eden Yavaş, ekonomik yönden destek sağlayacak uygulama sayesinde esnafın komisyon ödemeden sipariş alabileceğini duyurdu.

İşletmelerini 'Lezzet Ankara'ya kaydetmek isteyen esnaf, https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur adresinden kayıt kılavuzuna ulaşırken, https://lezzetankara.com/restorankaydi adresinden ise iş yeri kaydını oluşturabilecek. İş yeri kaydı için oluşturulan internet sitesindeki formu eksiksiz dolduran, menü ile çalışma gün ve saatlerini kaydeden, hizmet noktalarını bildiren esnaf, yüzde sıfır komisyonla bundan sonra vatandaşlardan sipariş alabilecek. - ANKARA