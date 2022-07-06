Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerinde 1-50 arası küçükbaş hayvanı olan ve belirli kriterleri sağlayan hayvan yetiştiricileri, 15'er balya halinde yem desteğinden yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; hayvancılığı artırmak, hayvancılığın gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yem desteğinde bulunacak. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde büyükşehir belediyesine ait Tarım Kampüsü'nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir'den Hayvan Yetiştiricilerine Ücretsiz Yem Desteği - Son Dakika

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