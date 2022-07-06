Ankara Büyükşehir'den Hayvan Yetiştiricilerine Ücretsiz Yem Desteği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'den Hayvan Yetiştiricilerine Ücretsiz Yem Desteği

06.07.2022 11:24
Ankara Büyükşehir'den Hayvan Yetiştiricilerine Ücretsiz Yem Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi; hayvancılığı artırmak, hayvancılığın gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yem desteğinde bulunacak. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde büyükşehir belediyesine ait Tarım Kampüsü’nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; hayvancılığı artırmak, hayvancılığın gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yem desteğinde bulunacak. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde büyükşehir belediyesine ait Tarım Kampüsü'nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak.

Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerinde 1-50 arası küçükbaş hayvanı olan ve belirli kriterleri sağlayan hayvan yetiştiricileri, 15'er balya halinde yem desteğinden yararlanabilecek.

Ankara'da ekonomik yönden zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden online başvuruları alacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir'den Hayvan Yetiştiricilerine Ücretsiz Yem Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'den Hayvan Yetiştiricilerine Ücretsiz Yem Desteği - Son Dakika
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