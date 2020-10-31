Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli - Son Dakika

Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli

31.10.2020 16:16

Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye destek için harekete geçti.

Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye destek için harekete geçti. Deprem bölgesine kendisi de bizzat giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, yönlendirmesiyle günlük 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını ve günlük 3 öğün sıcak yemek, sıcak çorba, kahvaltılık, su ve taziye çadırı hizmeti için Belpa Mutfağı ekipleri İzmir'e doğru yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedelerin yanında olmak için bölgeye gitti. Başkan Yavaş, deprem sonrası Ankara Valisi Vasip Şahin başta olmak üzere depremden etkilenen illerin belediye başkanları ile de destek ve yardım konuları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Günlük 12 bin ekmek kapasiteli Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını 5 personeli ile İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Parkı'ndaki AFAD Kriz Koordinasyon Merkezi'ne doğru yola çıktı. Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kemer, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatı ile harekete geçtik. Günlük 12 bin ekmek kapasiteli mobil fırınımızı hazırladık. Toplamda 5 personelimiz ile mobil ekmek fırınımızı AFAD'ın emrine, yola çıkardık. Bir nebze de olsa İzmirli depremzedelerimizin yanında olmak, onlara destek vermek istedik. Bu vesile bir kere daha İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" konuya ilişkin bilgilerini aktardı.

3 öğün sıcak yemek, ikram ve kahvaltılık setleri dağıtılacak

Yaşanan deprem sonrası İzmirli vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belpa Mutfağı ise AFAD Koordinasyon Merkezi ile birlikte çalışarak vatandaşlara gıda desteğinde bulunacak. Belpa Mutfağı, toplamda 15 personel ile içerisinde kırmızı etten kuru bakliyata kadar 3 öğün sıcak yemek hizmeti, sıcak çorba ikramı, kahvaltılık ve ikramlık setler ile su desteği ve taziye çadırı ile İzmirli vatandaşlara hizmet verecek. Belpa Genel Müdürü Ramazan Değerli, "5 kişilik çadır ekibimiz ve ekipmanlarımızla, 10 kişilik aşçı kadromuz, erzaklarımız, seyyar mutfaklarımızla yola çıkıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla yaraları sarmak için yola çıkıyoruz " dedi.

Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli
Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor         
17:00
Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi         
16:56
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı         
15:38
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler         
15:15
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı         
13:49
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın         
13:16
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 17:21:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir'den İzmir'e yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei