Az su isteyen, katma değeri yüksek kanola bitkisinin, gıda ürünleri dışında biyoyakıt üretiminde de kullanıldığı belirtilen açıklamada, yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u ise çiftçi katkı payı ile dağıtılacak kanola tohumu desteğinden, 5 ilçede yaşayan, çiftçi belgesi ve sulu arazi varlığı bulunan çiftçilerin yararlanabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının Bala, Evren, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde kanola ekimini teşvik etmek amacıyla ilk kez tohum desteğinde bulunulacağı aktarılan açıklamada, başvuruların, 17-27 Haziran'da "baskenttarim.ankara.bel.tr" internet adresinden yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Polatlı, Haymana, Evren, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere kanola tohumu desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.