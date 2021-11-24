Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'nde anlamlı sürpriz - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'nde anlamlı sürpriz

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle ANFA Bitki Evi'nde özel olarak hazırlanan çiçek aranjmanlarını kırsal ve merkez ilçelerdeki bin 883 okula göndererek öğretmenlere sürpriz yaptı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, çiçekte yer alan mesajında 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak, "Aydınlık geleceğimizin ışığı olan gençlerimizin kilidi sizler, anahtarı ise sizin ilminiz ve sabrınızdır" ifadeleri kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri de unutmadı.

ANFA Bitki Evi'nde özenle hazırlanan bin 883 adet çiçek aranjman ANFA ekipleri tarafından okullara dağıtılırken, öğretmenler anlamlı sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kaktüs ve sukulentlerin yerleştirildiği reçine saksılar ile begonya, yaprak güzelleri ve para çiçeklerinden oluşan aranjmanları öğretmenlere şu mesajla gönderdi:

"Aydınlık geleceğimizin ışığı olan gençlerimizin kilidi sizler, anahtarı ise sizin ilminiz ve sabrınızdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımızla kutluyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."

ANFA Bitki Evleri Öğretmenler Günü için hazırlandı

Altınpark, Mogan Parkı ve 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunan ANFA Bitki Evlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tüm hazırlıklar da tamamlandı.

Aranjmanlarla adeta görsel bir şölen sunan ANFA Bitki Evleri; zamiadan salon çamına, bonzaiden yukaya, kasımpatından siklamene, menekşeden orkideye kadar çeşit çeşit iç ve dış mekan çiçek ve bitkileri satışa sundu.

ABB Başkanı Yavaş ayrıca Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yaptığı açılış konuşmasında öğretmenlere seslenerek, "Büyük bir özveriyle görev yaparak ülkemizin en kıymetli varlıklarını, geleceğimizin mimarları olan sevgili çocuklarımızı yetiştiren, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde aydınlık yarınlarımızın temelini atan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.