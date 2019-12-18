Ankara Büyükşehir'den "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir'den 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi' - Son Dakika

Ankara Büyükşehir'den "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi"

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, belediye bünyesinde görev yapan güvenlik personeli başta olmak üzere tüm hayvanseverlere yönelik "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenliyor.

Ankara Büyükşehir'den

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, belediye bünyesinde görev yapan güvenlik personeli başta olmak üzere tüm hayvanseverlere yönelik "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenliyor.


21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında uzmanlar tarafından yasaklı tür ve ırkların tanımı, hayvanlarda ilk yardım, hayvan refahı, bakım ve beslenme, hayvan davranışları ve hayvan ekolojisi hakkında önemli bilgiler verilecek. Tüm hayvanseverlere açık ve ücretsiz olacak eğitime katılmak isteyenler, 20 Aralık Cuma gününe kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilecek. Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek eğitim programı için katılımcıların yanlarında 4 adet resim, ikametgah belgesi, nüfus sureti (nüfus cüzdanı fotokopisi) getirmesi gerekiyor.


Yerel havyan koruma görevlisi olmak isteyenlere yönelik gerçekleştirilecek 2 günlük ve 7 saatlik eğitim programı sonrasında katılımcılara sertifika verilecek. - ANKARA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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