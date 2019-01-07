Ankara Büyükşehir Genel Sekreteri Tuzcuoğlu: Su ile İlgili Problemlerimiz Kalmayacak

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THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti