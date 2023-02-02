Ankara Büyükşehir'in Uygun Fiyatlı Et Satışına Yoğun İlgi: İlk Gün 2 Bin 100 Kg Et Satıldı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'in Uygun Fiyatlı Et Satışına Yoğun İlgi: İlk Gün 2 Bin 100 Kg Et Satıldı

02.02.2023 18:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından Başkent Mobil Market aracılığıyla uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı uygulaması ikinci günde de yoğun ilgi gördü. Başkent Mobil Market’in Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’ndaki ilk gününde yaklaşık 2 bin 100 vatandaş uygun fiyattan et aldı, 2 bin 100 kilogram da et satışı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından Başkent Mobil Market aracılığıyla uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı uygulaması ikinci günde de yoğun ilgi gördü. Başkent Mobil Market'in Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'ndaki ilk gününde yaklaşık 2 bin 100 vatandaş uygun fiyattan et aldı, 2 bin 100 kilogram da et satışı yapıldı.

ABB iştiraki Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından Başkent Mobil Market aracılığıyla yaptığı kırmızı ve beyaz et satışı ilk gününde rekor kırdı. Kırmızı ette kilogramı 139,5-149,5 TL olan uygun fiyatlı ürünlerden 2 bin 100 vatandaş faydalanırken 2 ton 100 kilogram et satışı yapıldığı açıklandı.

2 TON 100 KİLOGRAM KIRMIZI VE BEYAZ ET BAŞKENTLİLERİN MUTFAĞINA GİRDİ

Başkent Mobil Market, yerli besiciler tarafından üretilen etleri Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçede Başkentlilerle buluşturacak.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi, Abdi İpekçi Parkı'nda dün başlayan ve yarın (3 Şubat) akşam mesai bitimine kadar devam edecek uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Mobil Maket olarak Ankaralı hemşerilerimize ekonomik fiyatlı et, kıyma satmak üzere sürecimizi başlatmıştık. Sürecimiz bugün de devam ediyor. Dün talep yaklaşık 2 bin 100 kişiye yaklaştı ve toplam et satış miktarımız kişi başına bir kilogram vermek üzere planladığımızda 2 ton 100 kilogram gibi bir rakama ulaştı. Kooperatif ve et üreticilerimiz talebe yetişmek için gece vardiyası olmak üzere bize müthiş bir destekle kesimlerine devam ediyorlar. Çok hızlı bir operasyonla devam ediyoruz ve bünyemizdeki lojistik araçlarımız devrede… Mobil Marketimiz aracılığıyla ürünlerimizi halkımızın ayaklarına kadar götürerek devam edeceğiz."

VATANDAŞLARDAN ABB'YE TEŞEKKÜR

Zorlu ekonomik koşullarda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygun fiyatlı et satışından yararlanmak için sabahın erken saatlerinde sıraya giren Başkentli vatandaşlar ABB'ye teşekkürlerini şöyle ifade etti:

- Cemal Şahin: "Çok güzel bir uygulama çok teşekkür ederiz. Yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Yapılan şey çok güzel yarı fiyatına her şey... "

-Esme Duyurucu: "O kadar çok sevindik ki dünyalar bizim oldu. Belediyemiz çalışınca daha da mutlu oluyoruz. Çok memnunuz."

- Halil Mutlu: "Hizmetten çok memnunuz ayağımıza hizmeti getirdiler gidip kasaba yalvarmıyoruz. Vatandaş 200 liraya et alacağına daha uygun fiyata satın alıyor. "

-Sadık Topal: "Aldığımız emekli maaşı ile geçinemiyoruz bu yüzden geldim uygun fiyatlı et satın almak için. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Cafer Bozkurt: "Allah razı olsun çok memnunuz."

-Hanefi Gürler: "Dışarıda et fiyatları çok pahalı burada yarı fiyatı nerdeyse. Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

-Kütük Polat: "2 gün oldu bu uygulama biz de bugün geldik. Allah razı olsun Başkan'ımızdan."

Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek uygulamada, hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 25 ilçenin tamamında uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirilecek. Başkent Mobil Market'in haftalık satış programı ABB'nin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlara duyurulacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir'in Uygun Fiyatlı Et Satışına Yoğun İlgi: İlk Gün 2 Bin 100 Kg Et Satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'in Uygun Fiyatlı Et Satışına Yoğun İlgi: İlk Gün 2 Bin 100 Kg Et Satıldı - Son Dakika
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