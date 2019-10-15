Ankara Büyükşehir jeolojik mirasa sahip çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Ankara'nın jeolojik miras niteliğindeki tabiat varlıklarının belirlenerek, turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi olarak ilk adımı attık" dedi.



Jeoloji Mühendisleri Odası Jeolojik Miras ve Jeopark Çalışma Grubu üyeleri ile "Ankara'nın Jeopark Potansiyeli" konulu toplantıda bir araya geldiklerini belirten Ödemiş, Başkent'teki jeolojik miras niteliğindeki tabiat varlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılması gerekenlerin masaya yatırıldığını kaydetti.



Jeoturizm için düğmeye basıldı



Tarihi ve kültürel birikimiyle köklü bir geçmişe sahip Başkent'in jeolojik mirasının oldukça zengin olduğuna dikkat çeken Ödemiş, jeolojik değerlerin öncelikli olarak tescil edilip koruma altına alınmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıkları ifade etti.



İnsanlığın ortak değerlerinden olan özellikle jeopark alanlarının belirlenerek, jeoturizm yoluyla halkın ziyaretine açılması için Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte çalışacaklarını vurgulayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu bilgileri verdi: "Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın değerlerine sahip çıkacağız. Bunu da üniversiteler, meslek odaları ve STK'ların bilgi, görüş ve önerileri doğrultusunda iş birliği yaparak gerçekleştireceğiz. Ortaklaşa sürdüreceğimiz çalışmalar kapsamında Başkent'teki jeolojik değerlerin tespiti, tescili, korunması ve turizme açılması için Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte çalışacağız. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ilçe belediyeleri ile de koordinasyon sağlayarak, Ankara'nın jeolojik miras niteliğindeki öğelerinin tespiti amacıyla envanter çıkaracağız." - ANKARA