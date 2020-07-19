Ankara Büyükşehir kendi asfaltını üretmeye başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), kendi asfaltını üretmeye başladı. Saatte 130 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olan Polatlı'daki Asfalt Plent Şefliği'nde kendi asfaltını üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede maliyetleri de düşürecek.



Lüks araçlardan yeşil alan sulamalarına, gübre alımından güneş enerji sistemine kadar birçok alanda tasarruf sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt üretimi için de düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren PORTAŞ, Polatlı Asfalt Plent Şefliği'nde kendi asfaltını üretmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, asfalt plent tesisiyle asfalt ihtiyacını maliyetine yakın bir tutarla karşılayacak.



27 bin 31 metrekarelik alanda kurulu olan ve saatte 130 ton asfalt üreten tesis, tek vardiyada ise bin 500 ton asfalt üretme kapasitesine sahip. Başkent'in cadde ve sokaklarını daha çok asfaltla buluşturacak olan Polatlı Asfalt Plent Şefliği, zamandan tasarruf sağlayarak ve maliyetleri düşürerek Büyükşehir bütçesine önemli bir katkıda bulunacak. İlerleyen süreçte kendi taş ocağını açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz hattının çekilmesiyle birlikte üretilen asfaltın maliyetini daha da düşürecek. - ANKARA