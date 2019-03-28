Ankara Büyükşehir Personelinden Gönüllü Kan Bağışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azalması sebebiyle kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azalması sebebiyle kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.



Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen "Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası"na ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte sık sık kan bağışı kampanyalarına katılarak destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi personelinin yoğun ilgi gösterdiği ve üç gün süren kan bağışı kampanyasında toplam 100 ünite kan ve 207 ünite kök hücre bağışı yapıldı. - ANKARA

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