Ankara Büyükşehir Personelinden Gönüllü Kan Bağışı
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azalması sebebiyle kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azalması sebebiyle kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen "Kan Bağışı ve Kök Hücre Örneği Toplama Kampanyası"na ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte sık sık kan bağışı kampanyalarına katılarak destek vermeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi personelinin yoğun ilgi gösterdiği ve üç gün süren kan bağışı kampanyasında toplam 100 ünite kan ve 207 ünite kök hücre bağışı yapıldı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:19 Kaynak: İHA
Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı
Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar
Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti
Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı