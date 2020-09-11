Ankara Büyükşehir ve Güney Kore'den risk yönetiminde işbirliği - Son Dakika

Başkent'e gelen Güney Kore heyeti, "2020 K-City Network Akıllı Şehirler Programı" kapsamında sel, yangın ve karla mücadeleyle çeşitli afet zamanlarında Ankara Büyükşehir Belediyesine destek verecek. Başkent'te yaşanabilecek acil durumlarda planlama ve risk modelleme konusunda hem fikir alışverişi hem de hibe desteği sağlanacak.

Güney Kore Cumhuriyeti yetkilileri, "2020 K-City Network Akıllı Şehirler Programı" kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi afet ve risk yönetimi birimlerini ziyaret etti. ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Fen İşleri Daire Başkanlığının afet ve acil durum birimlerinde incelemelerde bulunan Güney Kore heyeti, Başkent'te yaşanabilecek sel, taşkın, yangın ve karla mücadele durumlarında ve afet zamanlarında planlama ve risk modelleme konularında fikir ve hibe desteği sağlayacak.

ASKİ'de risk modelleme çalışması yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kore Cumhuriyeti'nin (Güney Kore) işbirliği yaptığı "2020 K-City Network Akıllı Şehirler Programı" kapsamında belediyeye bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü de, sel, su baskını, taşkın gibi afetlerin planlanması ve risk modellemesine ilişkin çalışma yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kore Cumhuriyeti'nin başlattığı "2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı" hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanmıştı. Kore Cumhuriyeti Arazi Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının (MOLIT) finanse edeceği ilk aşaması 444 bin dolar bütçeli proje kapsamında sel, çığ, heyelan, kaya düşmesi, salgın hastalık gibi her türlü afet ve acil durumlara ilişkin iki ülke ortak çalışma yürütecek. "Personelin afet eğitimi, yazılım-donanım ve yüksek teknolojik imkanların geliştirilmesi, altyapı bilgilerinin ortaklaştırılması"gibi konularda işbirliği içeren projede MOLIT, dünyaca ünlü teknoloji markası Samsung'dan danışmanlık hizmeti alıyor.

Yabancı uzmanlar ile fikir alışverişi

Proje için başkent Ankara'ya gelen Samsung uzmanları Woo TeakJeon, Young TaeHuh ve Park Byeonglae, ASKİ'yi ziyaret etti. Güney Koreli heyet, ziyarette ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler ile bir araya geldi. Toplantıda ASKİ'nin çalışmalarına ilişkin kurumu tanıtan sunumlar yapıldı. Sunumda içme suyu arıtma tesislerinde uygulanan SCADA (Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme) Sistemi, Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı gibi bilgiler paylaşıldı. ASKİ ekibi ve Koreli uzmanlar, taşkın için erken uyarı sistemi, risk analiz simülasyonu gibi konularda fikir alışverişinde bulundular.

Kore heyeti itfaiyenin çalışmalarını inceledi

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Mutlu Gürler ve Güney Kore'den gelen heyet, Ankara İtfaiyesinin İskitler'deki merkez istasyonunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Gürler, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin Güney Kore Cumhuriyeti ile yaptığı hibe proje anlaşması kapsamında bugün Kore'den gelen heyetimizi ağırlıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında belediyemizin tanımlanmış görevleri, ihtiyaç programları, iş birliği yaptığımız kurumlar ve içeride kendi görev dağılımı kapsamında birlikte çalıştığımız kurum yetkilileriyle bir araya geldik. Hem karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı hem de iş ve programlarımızın karşılıklı anlatılarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Büyükşehir Belediyesinin afet planlamasını birlikte yapmak istiyoruz. Güney Kore'nin özellikle afet planlama konusunda çok ciddi uluslararası deneyimleri var. Bu deneyimlerden bu hibe projesi kapsamında faydalanmak istiyoruz. Deneyimli personelin buraya gelmesi, eğitimlere katılması, bizden de bazı personellerin yurt dışına eğitim almaya gitmesi gibi planlarımız var."

Projenin ikinci etabında teknolojik yazılım ve donanım alt yapısı için Güney Kore'den yine hibe desteği ya da kredi almaya çalışacaklarını belirten Gürler, "Karşılıklı işbirliğini güçlendirmek adına buradayız. Bu kapsamda Seul Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin kardeş kent olmasını da bir avantaja çevirip iş birliğimizi güçlendirmek ve deneyim paylaşımını artırmak istiyoruz" dedi.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Gürler, heyetin Ankara'daki programı hakkında da şu bilgileri verdi:

"Öncelikle AFAD'ı ziyaret ettik. Türkiye Afet Planı'nda temel yetkili kuruluş AFAD. AFAD'la yerel hizmetlerde özellikle itfaiye ve defin hizmetlerinde birlikte çalışıyoruz. AFAD'ın dışında İl Afet Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, kendi birimlerimiz içinde İtfaiye Daire Başkanlığı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, bunun dışında akademik kuruluşlar, deprem araştırma merkezleri ve üniversitelerin uzmanlarıyla görüşmeler yapacağız. Bilgi paylaşımlarıyla yurt dışından alacağımız bu destekle Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni kurulmuş olan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Güney Kore heyeti daha sonra Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele zamanlarında kaç araçla nasıl mücadele ettiği hakkında bilgi alınarak, yapılabilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. - ANKARA