Ankara Büyükşehirde proje ve eğitim atağı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehirde proje ve eğitim atağı

7 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, yeni projeleri hayata geçirmek için hizmet içi eğitimlerine hız verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, yeni projeleri hayata geçirmek için hizmet içi eğitimlerine hız verdi.


Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü, personele "AB Hibe Projeleri" konulu eğitim verdi. Farklı birimlerden personelin yoğun ilgi gösterdiği seminer Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile gerçekleştirildi. AB Hibe Projeleri konusunda personele bilgi veren Türkiye Belediyeler Birliği Proje Üretim Kurulu Başkanı Cemal Baş, "Başta Avrupa Birliği mali yardımları olmak üzere hibeler, krediler, fonlar ve kalkınma odaklı kentleşme politikaları üstüne eğitim veriyoruz. Özellikle 2020 yılında çıkacak olan Avrupa Birliği mali yardımları çerçevesinde neler yapabiliriz? Hangi programlara hazırlanabiliriz? Personelimizin kapasitesini nasıl geliştirebiliriz? Halka dokunan projeleri nasıl yapabiliriz? Dezavantajlı gruplarla beraber çalışarak kentimizdeki dezavantajlı grupların topluma katılımına yönelik hem sosyal hem teknik projelerimiz nasıl olmalı? Bunların dışında büyük ölçekli altyapı projelerimizi hangi kanallardan nasıl oluşturabiliriz? Eğitim programımızda bu bilgileri personele veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Toplumsal cinsiyet eğitiminden bilgi güvenliğine, resmi yazışma kurallarından tüketicinin korunmasına kadar birçok konuda eğitim alan belediye personeli, eğitimler sonunda değerlendirme anketi doldurdu. Seminere katılan Aynur Gündoğan, "Seminere kendimi geliştirmek için katıldım. Eğitimi oldukça verimli buldum. Umarım sonuçları daha iyi olacak" derken, Peyzaj Mimarı Sena Yanık, "Projeleri ve projelendirme aşamalarını merak ettiğim için bu eğitime katıldım" ifadelerini kullandı.


Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tuncay Aydın ise, "Belediyemiz ve daire başkanlığımız için gerekli olan fonlarla ilgili bir çalışma olup olmadığını öğrenmek için katıldım. Çok faydalı oldu. Umarım daha sonrasında da faydalı olur" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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