Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehirden çocuklara bayram hediyesi
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Ankara Büyükşehirden çocuklara bayram hediyesi

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Başkent genelindeki ilkokullara bayram hediyesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı.

Ankara Büyükşehirden çocuklara bayram hediyesi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Başkent genelindeki ilkokullara bayram hediyesi olarak futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı.

Büyükşehir ekiplerinin okulları tek tek dolaşarak bıraktıkları toplar, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından öğrencilerin tamamına dağıtıldı. Başkent'teki okulların bahçelerine oyun çizgileri yapan, basket potaları ve kale direkleri kurarak destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokullara yönelik top dağıtımına önümüzdeki süreçte de devam edecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:22 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş, Ankara, Güncel
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