Ankara Büyükşehirden Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenleyecek.



Hayvan hakları konusunda Ankara'da ilk kez bir çalıştay düzenleyerek tüm paydaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 5 Ekim Cumartesi günü de Seğmenler Parkı'nda hayvanseverleri bir araya getirecek. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Seğmenler Parkı'nda 10.30-18.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte Başkentliler hayvanlarla iç içe zaman geçirme imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak etkinlik için sivil toplum kuruluşları kurulacak stantlarda hayvanlarla ilgili malzeme ve ürün satışı da yapabilecek. Satış gelirinin hayvanlar yararına kullanılacağı stantlar için STK'lar, 3 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesine online stant başvurusunda bulunabilecek.



Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve vatandaşların hayvanlarla sağlıklı temas kurmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte önemli bilgilendirmeler de yapılacak. Tüm Başkentlilerin davetli olduğu farkındalık oluşturacak etkinlikte Kent Orkestrası konser verecek. Yüz boyama etkinliği ile çocuklar hem eğlenecek hem de gün boyu hayvanlarla vakit geçirecek. Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde ayrıca uluslararası köpek eğitmeni Tarkan Özvardar'ın köpek gösterisi yer alacak. - ANKARA