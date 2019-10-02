Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehirden Hayvanları Koruma Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Ankara Büyükşehirden Hayvanları Koruma Günü etkinliği

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Ankara Büyükşehirden Hayvanları Koruma Günü etkinliği, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenleyecek.


Hayvan hakları konusunda Ankara'da ilk kez bir çalıştay düzenleyerek tüm paydaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 5 Ekim Cumartesi günü de Seğmenler Parkı'nda hayvanseverleri bir araya getirecek. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Seğmenler Parkı'nda 10.30-18.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte Başkentliler hayvanlarla iç içe zaman geçirme imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak etkinlik için sivil toplum kuruluşları kurulacak stantlarda hayvanlarla ilgili malzeme ve ürün satışı da yapabilecek. Satış gelirinin hayvanlar yararına kullanılacağı stantlar için STK'lar, 3 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediyesine online stant başvurusunda bulunabilecek.


Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve vatandaşların hayvanlarla sağlıklı temas kurmasını sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte önemli bilgilendirmeler de yapılacak. Tüm Başkentlilerin davetli olduğu farkındalık oluşturacak etkinlikte Kent Orkestrası konser verecek. Yüz boyama etkinliği ile çocuklar hem eğlenecek hem de gün boyu hayvanlarla vakit geçirecek. Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde ayrıca uluslararası köpek eğitmeni Tarkan Özvardar'ın köpek gösterisi yer alacak. - ANKARA

Dünya Hayvanları Koruma Günü, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları
Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak 5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehirden Hayvanları Koruma Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]