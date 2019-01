Ankara Büyükşehirden İş Kazalarına Karşı Personeline Eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarının önüne geçmek amacıyla EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ankaray ve Metro İşletme Müdürlüklerinde çalışan raylı sistemler personeline iş güvenliği kapsamında teorik ve pratik eğitim verdi.

Elektrik tesisatları ve elektrik panolarının montaj, demontaj ile bakım ve onarım işlerini yapan 500 teknik personel, 40 saatlik periyotlarda eğitim aldı. Koru depo alanı, Metro İşletme Müdürlüğü ve Ankaray İşletme Müdürlüğü eğitim salonları olmak üzere üç farklı noktada gerçekleştirilen eğitimlerde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde "elektrik-elektronik bakım ve onarım, mekanik bakım ve onarım, sinyalizasyon bakım ve onarım" konuları kapsamlı olarak anlatıldı. Raylı sistemlerde çalışan teknik personel, Başkentlilerin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için riskleri en aza indirerek, can güvenliğini tehlikeye atmadan iş güvenliği davranış biçimlerine ilişkin detaylı bir eğitime tabi tutuldu. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak, Milli Eğitim Bakanlığı E-YAYGIN sisteminde yayınlanıp yürürlüğe giren kurs programları, Türkiye'de ilk kez Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokol kapsamında uygulandı.



Uygulamalı eğitimin personelin deneyim kazanması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan eğitmenler, "Bu eğitimler sayesinde kaza önleyici tedbirlerle ilgili teorik bilgiler kadar olası bir tehlike esnasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili pratik davranışlar da gösteriliyor" dediler.



Eğitim kapsamında elektrik/elektronik devrelerinin ölçüm ve hesaplama uygulamaları, temel elektrik devrelerinin bağlantıları ve hesaplamaları, temel elektronik uygulamaları ve güç kaynağı, endüstriyel elektronik uygulamaları ve onarımları, her çeşit elektrik tesisat borusu ve kanalı, her çeşit elektrik tesisat uygulamaları, arıza tespit ve onarımı, bina enerji girişi, dağıtım tabloları montaj ve bağlantıları, topraklama ve paratoner tesisi, pano malzeme ve ekipman montajı, panoyu test ederek yerine monte etme konuları tek tek işlenerek, personelin çalışma tekniklerine yönelik yeterlilik kazanmaları sağlandı.Eğitim sonunda başarılı olan personel sınava tabi tutularak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından onaylı kurs belgeleri verildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

