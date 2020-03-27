Ankara Büyükşehirden yardım kampanyası - Son Dakika
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Ankara Büyükşehirden yardım kampanyası

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınında iş yerlerinin kapatılması nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınında iş yerlerinin kapatılması nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi web sayfası üzerinden yardım kampanyası başlattıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm yardımseverleri kampanyaya katılmaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara seslenen Yavaş, "Yaşadığımız korona virüs salgını nedeniyle çoğumuz bu süreci evlerimizde geçirmek zorunda kalıyoruz. Öncelikle bu duruma mutlaka riayet etmenizi, kendi sokağa çıkma yasağınızı kendinize uygulamanızı istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ortalama 150 bin aileye gıda yardımı yapıyoruz. Ama belli ki bu süreç nedeniyle bazı iş yerlerimiz yasal olarak da veya kendiliğinden alınan tedbirler gereğince kapalı olmak durumda olacak. Bu nedenle birçok insanımız gelirinden mahrum kalacak. Bu nedenle biz tedbir alarak, en az 500 bin aileye yetecek kadar gıda stoğumuzla hazır bulunuyoruz. Bu arada Tarım ve Ormancılık Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye de bu vesile ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önceden ithal edilmiş ve Et ve Balık Kurumunun stoklarında bulunan 60 bin ton civarındaki eti bedava değil ama belediyelere ucuz miktarda verdiği takdirde malum önümüz Ramazan ve komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesi gereğince biz bunu değerlendirerek dağıtmak istiyoruz. Sanıyorum bütün belediyeler de bunlardan yararlanacaktır. Devir dayanışma ve birlikte olma günüdür. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Ankaralı yardımseverlerin bu süreçte mağdur olacak insanlara yardımcı olabilmesi için web sayfası üzerinden yardım kampanyası başlattık. Buna da destek olacağınızı umuyorum. Unutmayın gün dayanışma günüdür. Bu süreci hep beraber atlatacağız" dedi.


Yardımseverler sosyal dayanışmada kullanılmak üzere diledikleri miktarda bağış yapabilecek. Toplanan yardım tutarları özel bir hesapta izlenecek ve sadece bu amaçla kullanılacak. Büyükşehir Belediyesi, yardım kampanyası rakamlarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacak. Yardımseverler, Vakıfbank Tunalıhilmi Şubesi IBAN: TR11 0001 5001 5800 7309 4012 79 numarası ve hesabı üzerinden yardımda bulunabilecek.


Başkent 'evdekalankara' afişleriyle donatıldı


Öte yandan sosyal mesafeyi korumak amacıyla kamusal alanlarda yer yapıştırmaları uygulaması başlatılırken, kent korona virüs salgınıyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla afişlerle donatıldı. "Birlikte Başaracağız. Evde Kal Ankara" yazılı afişler cadde ve bulvarlar ile led ekranlara yansıtıldı. Kurulan kriz masasında salgın nedeniyle olası psikolojik problemlere karşı psikologlardan oluşan bir ekip hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal başkanlığında düzenlenen toplantıda 25 kişiden oluşan psikolog ekibinin kriz masasında görev alması kararlaştırıldı. İki ayrı ekiple hizmet verecek psikologlardan bir kısmı akademik makaleleri esas alarak metinler hazırlayacak, diğer ekip ise toplumu bilinçlendirecek videolar paylaşacak.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire başkanlığı Psikolojik Danışmanlık Şube Müdürlüğünde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Orhan Özel, "Kriz masasında telefonla destek verecek ekiplerimiz bulunuyor. Bunun haricinde video çekimi yaparak psikolojik olarak halkı bilinçlendirmeyi ve bilimsel çalışmalar ile akademik makaleleri esas alan metinler hazırlamayı planlıyoruz" derken, Uzman Psikolog Esra Altınkaynak, "Korona virüs ile mücadelede psikolojik tedavinin de son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak psikolojik desteği önemsiyoruz" dedi.


Büyükşehir zabıtasından korona virüs önlemleri


Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı genelgeleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Marketler ve pazar yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, genelgeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. "Seç-al" uygulamasının koronavirüs tehdidi kapsamında yasaklandığı konusunda hem marketleri hem de müşterileri uyaran ekipler, marketlere sosyal mesafenin korunması içerikli yer yapıştırmaları ile afişler de asıyor. Denetimlere katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "Sosyal mesafenin korunması kapsamında kişilerin birbirlerine bir buçuk metreden fazla yaklaşmasını önleyecek uyarı ve çalışmalarımız var. Bunların başında da market gibi vatandaşların topluca bulundukları yerlerde alınacak düzenlemeler geliyor. Bu kapsamda biz de bir takım çalışmalar yaptık. 'Alışverişten Sonra Lütfen Hemen Evine Dön' afişlerimizle dikkat çekmek istiyoruz. İşletmelere de bir dezenfektan yerleştirmeleri ve market içinde metrekareye göre yüzde 10 müşteri bulundurabileceğini ihtiva eden bir uyarılarda bulunuyoruz. Genelgeye göre düzenlenmiş, açıkta satılan gıdaların paketlenebilir olanları paketlenmiş, diğerlerinde de müşterilerin görevlilerden yardım istemesini öngören uyarılar var. Artık meyve ve sebzenin elle kontrol edilmesini istemiyoruz. Eldivenli maskeli görevliler paketleme yapıyorlar. İşletmeler de genel bir duyarlılık var. Bu duyarlılığı devam ettirdiğimiz müddetçe biz Başkentimizde bu virüsün yayılmasını ve insanlarımızı enfekte etmesini önleyeceğiz. Esnafa olduğu kadar duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza ve Büyükşehir ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ediyor


BELPLAS AŞ temizlik ekipleri kent genelinde 7/24 dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken, esnafların iş yerlerine yönelik taleplerini de geri çevirmiyor. Toplu taşıma araçları başta olmak üzere dolmuş ve taksiler ile Ankara Toptancı Hali günlük olarak dezenfekte edilirken, son olarak mobilyacıların yoğun olarak yer aldığı Siteler'de de temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Ekolojik atomizer araçlarıyla Siteler'de dezenfeksiyon yapan Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden esnaf İlhan Yıldırımoğlu, "Bu ilaçlama çok iyi oldu. Salgın bu kadar yayılmışken bu ilaçlama için teşekkür ederiz" diye konuşurken, bir başka Siteler esnafı Osman Eyoğlu ise, "Bu ilaçlama çok iyi oldu. Çok faydasının olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız zaten korkuyor. Bu ilaçlama biraz da olsa rahatlattı. Büyükşehir'in bu çalışmasından çok memnunum. Çok teşekkür ederim" dedi.


Başkent'te kağıt toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Zabıta Daire Başkanlıklarına bağlı ekiplerin iş birliğiyle Çankaya Şirindere mevkiinde bulunan gecekondu bölgesinde yer alan kağıt, plastik atık ve çöp yığınları temizlendi. Gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında 3 iş makinesi ve 2 kamyon kullanıldı. Atıkların toplanmasının ardından bölge iki ekolojik atomizer aracı tarafından baştan aşağı dezenfekte edildi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:10 Kaynak: İHA

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