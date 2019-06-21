Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehirden yaz Kur'an kursları
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Ankara Büyükşehirden yaz Kur'an kursları

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında yıl boyu Kur'an kursları düzenliyor.

Ankara Büyükşehirden yaz Kur'an kursları, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında yıl boyu Kur'an kursları düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara İl Müftülüğü eğitmenleri tarafından yıl boyu verilen Kur'an kursları yaz döneminde de devam edecek. Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Hanım Lokalleri ve BELMEK'lerde açılan yaz okulları bünyesinde verilecek Kur'an kursları, 24 Haziran'da başlıyor. Sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerin sürdürüldüğü bu merkezlerde ayrıca açılacak olan Kur'an kursları, okullar açılana kadar devam edecek.

Yıl boyunca 2 bin 958 kişi Kur'an kursuna katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara İl Müftülüğü ile yaptığı protokol kapsamında açılan Kur'an kursu ve dini bilgiler dersine bu yıl 2 bin 958 kişi katıldı. Her yaştan Başkentli'nin ücretsiz olarak katıldığı Kur'an kurslarına yaz döneminde de yoğun ilgi gösterildiğini belirten yetkililer, uzman eğitmenlerce verilen dersler sonunda başarılı olan kursiyerlere başarı belgesi ile katılım belgesinin verildiğini belirttiler. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:52 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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