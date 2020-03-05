Ankara çaldıkları otomobille uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara çaldıkları otomobille uyuşturucu kullanırken yakalandılar - Son Dakika

Ankara çaldıkları otomobille uyuşturucu kullanırken yakalandılar

19 dakika önce

Çaldıkları otomobille uyuşturucu kullanırken yakalandılarANKARA'da, çaldıkları otomobilde uyuşturucu kullanan H.H. ve E.C.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çaldıkları otomobille uyuşturucu kullanırken yakalandılar

ANKARA'da, çaldıkları otomobilde uyuşturucu kullanan H.H. ve E.C.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gece saatlerinde meydana geldi. 2 kişi, park halinde bulunan bir otomobili, düz-kontak yaparak çaldı. Otomobilin sahibi, sabah geldiğinde aracını yerinde göremeyince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, inceleme sonucunda arabayı çalan iki hırsızın, H.H. ve E.C.G. olduğunu belirledi.

OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU KULLANIRKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri otomasyon sisteminden, H.H. ve E.C.G.'nin çaldıkları otomobile gece saatlerinde akaryakıt aldıklarını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobilin Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durduğunu belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, H.H. ve E.C.G., çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu kullanırken yakaladı. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan H.H. ve E.C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara çaldıkları otomobille uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Hırsızlık Büro Amirliği, Çarşamba, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
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