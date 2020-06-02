ANKARA Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

ANKARA Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasındaANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin cemaat namaz kıldığı sırada camiye girip, imamın cep telefonunu alarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Camide cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin cemaat namaz kıldığı sırada camiye girip, imamın cep telefonunu alarak kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün Çankaya Harbiye Mahallesi'nde bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, camide sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ikindi namazı kılındığı sırada içeriye girdi. Girişte bir süre cemaati kontrol eden şüpheli, daha sonra imam Osman Doğan'ın odasına geçti. Şüpheli, imamın cep telefonunu alarak camiden ayrıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?

ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti

Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil