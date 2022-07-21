Ankara Çamlıdere'de Vatandaştan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: "Kurtarın Bizi Lütfen" - Son Dakika
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Ankara Çamlıdere'de Vatandaştan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: "Kurtarın Bizi Lütfen"

21.07.2022 14:38
Ankara Çamlıdere'de Vatandaştan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: "Kurtarın Bizi Lütfen"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çamlıdere’de esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve eski Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk’ün kabirlerini ziyaret etti. Bir vatandaşın, “Kurtarın bizi lütfen” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Beraber kurtaracağız” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çamlıdere'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve eski Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk'ün kabirlerini ziyaret etti. Bir vatandaşın, "Kurtarın bizi lütfen" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Beraber kurtaracağız" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde esnafı ziyaret etti. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu bir kadın esnafın börek ikramını da kırmadı.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinin ardından ilk önce Şeyh Ali Semerkandi Türbesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ile eski Yenimahalle Belediye Başkanı Abdurrahman Oğultürk ve eşi Şerife Oğultürk'ün kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Mezarlık çıkışında bir vatandaşın, "Kurtarın bizi lütfen" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Beraber kurtaracağız" karşılığını verdi.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na; Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Murat Emir eşlik etti.

YORUMLAR
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6 aydır sular altında kalan sanat merkezine çözüm bulunamıyor 6 aydır sular altında kalan sanat merkezine çözüm bulunamıyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çamlıdere'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çamlıdere'de
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Çamlıdere, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Çamlıdere'de Vatandaştan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: 'Kurtarın Bizi Lütfen' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Çamlıdere'de Vatandaştan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na: "Kurtarın Bizi Lütfen" - Son Dakika
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