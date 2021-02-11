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(ANKARA)Çankaya'da atık toplamada yeni dönem

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:

"Çevre ve geri dönüşüm konusundaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz"

ANKARA - Çankaya Belediyesi atık toplama ve değerlendirme çalışmalarında yeni döneme geçti. Belediye, sahada daha etkin toplama ve dönüştürme çalışmaları yaparak geri dönüşüme hız verecek.

Çankaya Belediyesi, atık toplama ve değerlendirmede yeni bir döneme başlıyor. Belediye, toplama ve dönüşüm çalışmalarını Çankaya geneline yayarak sıfır atık çalışmalarına hız verecek.

Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında bir süredir planlamalar yapan Çankaya Belediyesi, ambalaj atıkları sorununun kaynağında çözümlenmesi için çalışıyor. Belirlenen pilot bölgelerde kaynağından toplama çalışmalarında konutlara öncelik veren Belediye, bin 500 olan konteyner sayısını aşamalı olarak 3 katına çıkaracak. Mobil toplama merkezlerinin sayısını da artırılacak.

Ambalaj atıkları granül oluyor

Çankaya Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarına kendi personelini de dahil ederek sürecin aktif yönetilmesini sağlayacak. Ayrıştırma tesislerine işleme üniteleri de kurulmasını sağlayan belediye ambalaj atıklarını granül haline getirerek fabrikalara sevkinden elde edilen geliri de yine Çankayalara hizmet amacıyla kullanacak.

Geri dönüşümün gün geçtikçe daha da önem kazandığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çevre ve geri dönüşüm konusundaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. 9 Mobil Atık Getirme Merkezimizi kurduk, bu sayıyı kısa süre içinde 20'ye çıkaracağız. Geri dönüşüm çevreyi ve hayatı yeniden kazanmaktır. Vatandaşlarımızı da bu konuda teşvik edeceğiz" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi geri dönüşüm ve ayrıştırmada kullanılan araçlarını "Dönücem Ben Sana" yazılarıyla donattı.