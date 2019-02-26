Son Dakika Haberleri: Ankara - Çankaya'da Tekel Bayisinde Patlama

Ankara - Çankaya'da Tekel Bayisinde Patlama

46 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tınaztepe mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tınaztepe mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmazken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber: ANKARA,(DHA)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:47 Kaynak: DHA

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