Ankara - Çankaya'da Tekel Bayisinde Patlama
46 dakika önce
Ankara'nın Çankaya ilçesi Tınaztepe mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Ankara
'nın Çankaya
ilçesi Tınaztepe
mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmazken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Haber: ANKARA,(DHA
)
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:47 Kaynak: DHA
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