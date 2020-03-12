Ankara Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK... - Son Dakika

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Ankara Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK...
6 saat önce
Ankara Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 37'si firari 51 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
Ankara Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 37'si firari 51 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 8 sanığın 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 6 sanık için beraat kararı veren mahkeme, firari 37 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. - ANKARA
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