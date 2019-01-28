Son Dakika Haberleri: Ankara-Çankırı Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara-Çankırı Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

9 dakika önce

Ankara-Çankırı karayolunda bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ankara-Çankırı Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Ankara- Çankırı karayolunda bir kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre, Ankara-Çankırı karayolu üzerinde Çankırı istikametine giden 18 DZ 930 plakalı kamyon, karşıdan gelen Gülgün Yavuzcan yönetimindeki 06 AB 5129 plakalı otomobille çarpıştı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Gülgün Yavuzcan (75) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi yaralandı. kamyon şoförü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralılar ve kamyon şoförü, ambulanslarla Dışkapı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:20 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Çankırı, Ankara, 3. Sayfa
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