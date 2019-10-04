Ankara çavuşoğlu, almanya içişleri bakanı seehofer ve ab göç, vatandaşlık ve içişleri komiseri...
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ANKARA Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
ANKARA Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü
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