Son Dakika Haberleri: Ankara çavuşoğlu, almanya içişleri bakanı seehofer ve ab göç, vatandaşlık ve içişleri komiseri...
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Ankara çavuşoğlu, almanya içişleri bakanı seehofer ve ab göç, vatandaşlık ve içişleri komiseri...

46 dakika önce

ANKARA Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü.

ANKARA Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile görüştü

Ankara çavuşoğlu, almanya içişleri bakanı seehofer ve ab göç, vatandaşlık ve içişleri komiseri...

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
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