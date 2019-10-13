Son Dakika Haberleri: Ankara çavuşoğlu, denktaş'ın okuduğu "iki bayrağım var" şiirini paylaştı
Son Dakika Güncel Ankara çavuşoğlu, denktaş'ın okuduğu 'iki bayrağım var' şiirini paylaştı

Ankara çavuşoğlu, denktaş'ın okuduğu "iki bayrağım var" şiirini paylaştı

24 dakika önce

Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı rahmet ve özlemle anıyoruz" diyerekRauf Denktaş'ın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı.

Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı rahmet ve özlemle anıyoruz" diyerek

Rauf Denktaş'ın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı. Çavuşoğlu, paylaşımını #KıbrısTürküTürkiyeninYanında etiketiyle paylaştı.

Ankara çavuşoğlu, denktaş'ın okuduğu iki bayrağım var şiirini paylaştı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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