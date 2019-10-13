Ankara çavuşoğlu, denktaş'ın okuduğu "iki bayrağım var" şiirini paylaştı
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Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı rahmet ve özlemle anıyoruz" diyerekRauf Denktaş'ın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Denktaş'ın okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twıtter hesabından "KKTC Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı rahmet ve özlemle anıyoruz" diyerek
Rauf Denktaş'ın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs İçin Kendi Sesiyle Okuduğu "İki Bayrağım Var" şiirini paylaştı. Çavuşoğlu, paylaşımını #KıbrısTürküTürkiyeninYanında etiketiyle paylaştı.
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