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ANKARA Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ikili görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ikili görüştü(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ikili görüştü
(Tür: Ankara)
ANKARA Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ikili görüştü
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Fransa, Ankara, Güncel
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