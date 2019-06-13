ANKARA Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ikili görüştü
1 saat önce
Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ikili görüştü(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:17 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ikili görüştü
(Tür: Ankara
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