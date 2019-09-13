Ankara çavuşoğlu iit üyesi ülkelere yönelik barış için arabuluculuk sertifika programına katıldı
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ANKARA Çavuşoğlu İİT üyesi ülkelere yönelik Barış İçin Arabuluculuk Sertifika Programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
ANKARA Çavuşoğlu İİT üyesi ülkelere yönelik Barış İçin Arabuluculuk Sertifika Programına katıldı
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