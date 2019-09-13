Son Dakika Haberleri: Ankara çavuşoğlu iit üyesi ülkelere yönelik barış için arabuluculuk sertifika programına katıldı
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Ankara çavuşoğlu iit üyesi ülkelere yönelik barış için arabuluculuk sertifika programına katıldı

38 dakika önce

ANKARA Çavuşoğlu İİT üyesi ülkelere yönelik Barış İçin Arabuluculuk Sertifika Programına katıldı.

ANKARA Çavuşoğlu İİT üyesi ülkelere yönelik Barış İçin Arabuluculuk Sertifika Programına katıldı

Ankara çavuşoğlu iit üyesi ülkelere yönelik barış için arabuluculuk sertifika programına katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
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