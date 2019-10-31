Ankara çavuşoğlu, katar başbakanı abdullah bin nasser bin khalifa al thani ile görüştü

Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ile görüştü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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