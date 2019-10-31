Ankara çavuşoğlu, katar başbakanı abdullah bin nasser bin khalifa al thani ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ile görüştü
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