Son Dakika Haberleri: Ankara çavuşoğlu, katar başbakanı abdullah bin nasser bin khalifa al thani ile görüştü
Son Dakika Güncel Ankara çavuşoğlu, katar başbakanı abdullah bin nasser bin khalifa al thani ile görüştü

Ankara çavuşoğlu, katar başbakanı abdullah bin nasser bin khalifa al thani ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Katar Başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani ile görüştü

Ankara çavuşoğlu, katar başbakanı abdullah bin nasser bin khalifa al thani ile görüştü

Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:23 Kaynak: DHA
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