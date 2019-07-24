Son Dakika Haberleri: ANKARA-Çavuşoğlu Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü
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ANKARA-Çavuşoğlu Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü

25 dakika önce

Çavuşoğlu Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü.

ANKARA-Çavuşoğlu Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü, System.String[]
Çavuşoğlu Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
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