ANKARA-Çavuşoğlu Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü
25 dakika önce
Çavuşoğlu Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Malezya
Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile ikili görüştü
ABD basını yazdı: Başkan Trump, Beyaz Saray'da Türkiye için bir senatörle kavga etti İzmir'de yol verme kavgasında dövülen baba hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi Bölge ihlali yapan Rusya'dan Güney Kore'ye: Pişmanız