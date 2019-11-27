Ankara-çavuşoğlu, somali dışişleri bakanı ahmet ısse awad'ı kabul etti

Çavuşoğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ahmet Isse Awad'ı kabul etti

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İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var