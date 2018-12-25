Ankara Çavuşoğlu Suriye'de Boşluğun Terör Örgütleri Tarafından Doldurulmaması İçin Çalışıyoruz
1 saat önce
Çavuşoğlu: Suriye'de boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz (1)Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye'deki boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz" dedi.
Çavuşoğlu: Suriye
'de boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz (1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, " ABD
'nin çekilmesi sonrası Suriye'deki boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ankara
'da televizyon, gazete ve ajansların temsilcileriyle bir araya geldi. Suriye konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın müdahale edeceğimizi açıklamasından sonra, Suriye'den ABD çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik. Türkiye
'gireceğim' derse girer ama ABD'nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili de "Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin izlediği politika, tüm dünya tarafından takdirle karşılandı. Ancak buna rağmen henüz cesedin nerede olduğu belli değil, talimatı kim verdi, bunlar yok. Bu soruşturma henüz neticelenmedi. Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur; ama Suudi Arabistan
ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:18 Kaynak: DHA
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