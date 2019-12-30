Ankara çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor ek - Son Dakika

Ankara çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor ek

6 saat önce

ANKARA Çavuşoğlu tezkere konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor EK.

ANKARA Çavuşoğlu tezkere konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor EK

Ankara çavuşoğlu tezkere konusunda chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor ek

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
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