Ankara-çavuşoğlu tezkere konusunda iyi parti'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-çavuşoğlu tezkere konusunda iyi parti'yi ziyaret etti - Son Dakika

Ankara-çavuşoğlu tezkere konusunda iyi parti'yi ziyaret etti

6 saat önce

Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Çavuşoğlu tezkere konusunda İYİ Parti'yi ziyaret etti

Ankara-çavuşoğlu tezkere konusunda iyi parti'yi ziyaret etti

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:30 Kaynak: DHA
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