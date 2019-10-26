Son Dakika Haberleri: Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ı karşıladı
Son Dakika Güncel Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ı karşıladı

Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ı karşıladı

1 saat önce

Çavuşoğlu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ı karşıladı.

Çavuşoğlu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ı karşıladı

Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ı karşıladı

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:27 Kaynak: DHA
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