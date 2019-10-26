Son Dakika Haberleri: Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ile heyetlerarası...
Son Dakika Güncel Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ile heyetlerarası...

Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ile heyetlerarası...

17 dakika önce

Çavuşoğlu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası görüştü.

Çavuşoğlu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası görüştü

Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ile heyetlerarası...

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
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