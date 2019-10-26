Ankara çavuşoğlu ve almanya federal cumhuriyeti dışişleri bakanı heiko maas ile heyetlerarası...
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Çavuşoğlu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası görüştü
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