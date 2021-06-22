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Ankara Çayeli Derneği genel kurul - Son Dakika

Ankara Çayeli Derneği genel kurul

22.06.2021 11:45
Ankara Çayeli Derneği genel kurul, System.String[]

Ankara Çayeli Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2021 Tarihi'nde Ankara Bilim Üniversitesinde yapıldı.

Ankara Çayelililer Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurulu 19 Haziran Cumartesi günü Ankara Bilim Üniversitesinde gerçekleştirildi. Süleyman Sol'un Divan Başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, M.Celal Arıcı ve bütün yönetiminin katıldığı görüldü. Birlik ve Beraberlik içinde yapılan genel kurulun başarılı çalışmaların devamını getirmesini temenni ederiz. Derneğin 11 Kişiden oluşan yönetim kurulu şu şekilde gerçekleşti;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Celal ARICI seçildi,

Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Ramazan ERENLER

Başkan Yardımcısı: Mehmet Serdar KASIRGA

Başkan Yardımcısı: Hızır Ali GÜMÜŞLER

Başkan Yardımcısı: Fatih ÇOMOĞLU

Genel Sekreter: Mehmet Ali ÇOLAK

Sayman: Vedat Ali SİPAHİOĞLU

Tanıtım ve Medya: İsmail ÇORAPÇI

Üye İlişkileri : Haşim Karaloğlu

Sosyal Politikalar: Salih Şahabettin KÖMÜRCÜ

Dış İlişikler:Mustafa SANDIKÇI

Gençlik Kolları Başkanı'na Hüseyin Salih BAŞAR atanmıştır.

Oluşan yeni yönetim yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından yeni yol haritası ve yine hemşerilerini bir araya getirmeyle alakalı alınacak olan kararları kamu oyuyla paylaşmaya devam edecektir.

Ankara Çayeli Derneği genel kurul

Cumartesi, Haziran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ankara Çayeli Derneği genel kurul - Son Dakika


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