Ankara Çayı'nda atık temizliği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kurban atıkları nedeniyle tıkanma aşamasına gelen Ankara Çayı'nı temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ASKİ Genel Müdürlüğünce, kurban kesen vatandaşların kurban atıklarını dere yatakları, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarına bilinçisiz bir şekilde atmasından dolayı Ankara Çayı'nda temizlik çalışması başlatıldı.

Ankara Çayı'nda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 4 kamyon ve 4 iş makinesi ile temizlendi.

Çevreye atılan atıkların sürüklenerek tarihi Akköprü üzerinde yer alan Ankara Çayı'nda biriktiğini tespit eden ASKİ ekipleri, topladıkları atıkları Atık Bertaraf Tesislerine götürerek imha etti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kurban atıklarının kanal hatlarını tıkadığını ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi uyarılarımızı yapmış olmamıza rağmen yine de bazı duyarsız vatandaşlarımız kurban atıklarını dere yataklarına atarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe saymış oldu. ASKİ olarak hatlarımızda rutin temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Hatlara atılan çöpler de akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına, kötü kokulara, sineklerin çoğalmasına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor."