Ankara Çayı'nda Ceset Bulundu

Ankara Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu.

Ankara Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nde sabah yoğun yağış ile debisi yükselen Ankara Çayı'nda öğle sıralarında suyun çekilmesi ile bir ceset ortaya çıktı. Derenin hemen yanında bulunan inşaat alanındaki çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri cesedin en az birkaç günlük olduğunu belirledi. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu cesedin Kırşehir Kamanlı nüfusuna kayıtlı inşaat işçisi Harun Ünsal'a (58) ait olduğu tespit edildi. Ölüm sebebi belirlenemeyen Ünsal'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ünsal'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak. - ANKARA

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