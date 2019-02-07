Ankara Çayı'nda Ceset Bulundu

Ankara Çayı'nda ceset bulunduANKARA - Başket'te inşaat işçisi olduğu belirlenen Haydar Ünsan isimli vatandaşın cesedi Ankara Çayı'nda bulundu.

Ankara Çayı'nda ceset bulundu



ANKARA - Başket'te inşaat işçisi olduğu belirlenen Haydar Ünsan isimli vatandaşın cesedi Ankara Çayı'nda bulundu.

Ankara'da Hipodrom Caddesi'nde mevkiinde bulunan Ankara Çayı'nda ceset bulundu. Sabah saatlerinde yoğun yağış ile suyu artan derede öğle sıralarında su çekilince ceset ortaya çıktı. Derenin hemen yanında bulunan inşaat alanındaki görevliler cesedi görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen inceleme ve sağlık ekipleri kişinin öldüğünü ve cesedin en az bir kaç günlük olduğunu belirledi. Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonrasında cesedin 1951 doğumlu Kırşehir Kamanlı, inşaat işçisi 58 yaşındaki Harun Ünsal isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Ölüm sebebi belirlenemeyen Ünsal'ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapordan sonra belli olacak.

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