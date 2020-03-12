Ankara Çayı'nın ıslahında son aşamaya gelindi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) yürütülen Ankara Çayı'nın ıslah çalışmalarının bu yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Metin, Başkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinden geçen Ankara Çayı'nın ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. İnceleme sırasında Metin'e DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren ve DSİ yetkilileri eşlik etti.

Metin, burada yaptığı değerlendirmede, DSİ'nin makine parkıyla ülkenin en güçlü kurumu olduğunu aktararak, "Ülkemiz yüz akı olan DSİ'nin ülke çapında 3 bine yakın şantiyesi var. Zor şartlarda ülkenin her yanında makineli çalışma yapıyor. Görüldüğü üzere burada çok önemli bir çalışma yapılıyor. İnşallah 2020 sonuna kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cazibe merkezine dönüşecek

Malıköy sınırlarında yer alan Başkent OSB içerisinden geçen Ankara Çayı'nın 6 bin metre uzunluğundaki kısmında çift taraflı taş tahkimatlı sedde işi, DSİ tarafından yapılıyor. Toplam uzunluğu 12 bin metre olan proje kapsamında 1 milyon 100 bin metreküp dolgu ve 116 bin metreküp taş tahkimatı yapılması planlanıyor.

Geçen yıl sonu itibarıyla toplamda 710 bin metreküp dolgu ve 56 bin 550 metreküp taş tahkimat tamamlandı. 30 milyon liraya mal olacak ıslah projesi ve buna paralel olarak OSB'nin rekreasyon (çevre düzenlemesi, koşu ve bisiklet yolu) çalışmalarının tamamlanmasıyla Başkent OSB hem taşkınlardan korunacak hem de cazibe merkezi haline dönüşecek.